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الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة قد يصل لتريليوني دولار خلال 2024

الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة قد يصل لتريليوني دولار خلال 2024
لندن : رويترز
  • الخميس 6 يونيو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 6 يونيو 2024 11:58 صباحا

يتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بها إلى تريليوني دولار هذا العام، وهو مثلي المبلغ المخصص للوقود الأحفوري.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية، إن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة 3 تريليونات دولار لأول مرة في 2024.

ومن المقرر أن يذهب تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم، وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة في 2023.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة"، مضيفا "الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعما من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة".

ومن المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في 2024 بما يقدر بـ 675 مليار دولار، في حين من المقرر أن تحظى أوروبا بـ 370 مليار دولار وأمريكا بـ 315 مليار دولار، ويتركز الإنفاق على الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من أي تكنولوجيا أخرى لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 500 مليار دولار في 2024 بسبب انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز بـ 7 % في 2024 إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في 2023. وقال التقرير إن شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا قادت معظم الاستثمارات، وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك نقص في الاستثمار في الطاقة في أجزاء من العالم مثل الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين.

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