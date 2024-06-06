السعودية تطلق برنامج حوافز ومنح وأكاديمية في قطاع البيئة

أطلق وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، برنامج الحوافز والمنح في قطاعي البيئة والأرصاد في السعودية الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وذلك خلال الاحتفال في اليوم العالمي للبيئة لعام 2024 التي تستضيفه السعودية تحت شعار "أرضنا مستقبلنا".

ويهدف البرنامج إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاعي البيئة والأرصاد، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.

وقال منير السهلي الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة: البرنامج سيعزز من أهدافنا الإستراتيجية التي تسعى لتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة وتشجيع الاستثمار وتسهم في دعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة.

كما أعلن المهندس الفضلي، إطلاق أكاديمية وطنية للبيئة، لتسهمَ بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والعالمية في بناء القدرات البشرية، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق برنامج للحوافز والمنح خاص بقطاع البيئة، لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وزيادة فرص الاستثمار من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي.