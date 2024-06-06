تركيا : لا نخطط لفرض ضرائب على أرباح الأسهم والكريبتو

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن تكون لدى تركيا خطط لفرض ضرائب على الأرباح المتحصلة من تداول الأسهم والعملات المشفرة.

وقال شيمشك لمكتب "بلومبرغ" في أنقرة إن الحكومة تدرس فقط فرض رسوم تداول "محدودة للغاية" على الأصول، دون أن يحدد حجمها المحتمل.

عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي في تركيا خسائره بعد تداول أخبار عن فرض ضرائب على أرباح تداولات الأسهم، ليرتفع بنسبة 0.7 % اليوم الأربعاء، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.1 % ابتداء من الساعة (5:18) مساء بتوقيت إسطنبول.

وأكد شيمشك: "هدفنا هو أن تشمل الضريبة كل القطاعات من أجل توفير العدالة والفعالية في تحصيل الضرائب".

محمد جيرز، الرئيس التنفيذي لشركة "أتا بورتفوي"، اعتبر أن "الضريبة على تداول الأسهم، حتى وإن كانت محدودة للغاية، قد تؤدي إلى انعدام الكفاءة في السوق، مع زيادة العمولات والرسوم". وأضاف: "أنها بالأحرى خطوة للاستفادة من أحجام التداول القوية".

ذكرت بلومبرغ يوم الثلاثاء أن السلطات ناقشت فرض ضرائب على عائدات الأسهم والعملات المشفرة، ما أدى إلى هبوط في سوق الأسهم التركية في ضوء هذه الأخبار.

يشرف شيمشك على حملة لتشديد السياسة المالية بهدف الحد من التضخم الذي تسارع إلى أكثر من 75 % الشهر الماضي. وقد كشف بالفعل عن تخفيضات في الإنفاق العام، كما خطط لفرض معدل أدنى للضريبة على الشركات.