إيلون ماسك بصدد تطوير حاسوب عملاق جديد

تخطط شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك لبناء منشأة جديدة في مدينة ممفيس تضم حاسوبا عملاقا، وهي خطوة من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لتعزيز قدرتها في السباق لبناء وتقديم روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يعمل ماسك وفريقه في "إكس إيه آي" مع مسؤولين في مدينة ممفيس بولاية تينيسي منذ أوائل مارس لوضع خطة لتشييد المنشأة الجديدة، بحسب تيد تاونسند، رئيس غرفة تجارة ممفيس الكبرى، الذي قال إن هذا سيكون "أكبر استثمار بمليارات الدولارات في تاريخ المدينة".

أضاف "تاونسند" أنه لم يتم الكشف بعد عن كثير من التفاصيل حول المنشأة الجديدة، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وعدد الوظائف التي ستوفرها. وأضاف أن المدينة ناقشت أيضا تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز تجارية أخرى لجذب المشروع إلى ممفيس، لكن هذه التفاصيل لا تزال معلقة.

مواكبة المنافسين

وأضاف: "لدينا عمل يجب القيام به، ولا يتطلب ارتكاب أي خطأ"، وتابع: "لكننا ممتنون للغاية للاهتمام الذي أبداه إيلون ومديروه التنفيذيون وفريق إكس إيه آي". تم الإعلان عن تفاصيل الموقع الجديد لأول مرة من خلال صحيفة "ديلي ممفيان". ولم يستجب "ماسك" على الفور لطلب التعليق على الخطط.

جعل "ماسك" من "إكس إيه آي" أولوية خلال العام الماضي في محاولة لمواكبة المنافسين بما في ذلك "أوبن إيه آي"، و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت"، و"ميتا بلاتفورمز".

سيكون المنتج الرئيس للشركة، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "غروك" (Grok)، متاحا داخل تطبيق "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث "تم تصميمه للإجابة على الأسئلة مع القليل من الذكاء كما أن له نزعة متمردة"، وفقا لتوصيف المنتج.

ووصف "ماسك" الروبوت "غروك" بأنه مناقض لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي التي ينظر إليها على أنها ذات ميول ليبرالية قوية بشأن القضايا الاجتماعية، التي تقدمها الشركات الأخرى.

تمويل جديد

للمساعدة في بناء هذه الرؤية، أعلنت "إكس إيه آي" أخيرا عن تمويل جديد بقيمة 6 مليارات دولار من شركات رأس المال الاستثماري المغامر، ما جعل قيمة الشركة تتجاوز 24 مليار دولار، بما في ذلك رأس المال الاستثماري الجديد. وفقا لصحيفة "ذا إنفورميشن"، فقد تضمن عرض تقديمي للمستثمرين في مايو ذكر خطة "ماسك" لإنشاء "مصنع عملاق للحوسبة" وأعرب عن أمله في الانتهاء منه بحلول خريف 2025.

كما رفض متحدث باسم عمدة ممفيس بول يونغ الخوض في تفاصيل تكلفة المشروع والوظائف والحوافز الضريبية، قائلا إن هذه التفاصيل "لا تزال قيد التحديث".

وقال "يونغ" في بيان تمت مشاركته مع "بلومبرغ": "نود القول إن الابتكار متأصل لدينا - بدءا من ولادة الفنادق الحديثة والبقالة وخدمة التوصيل الليلي إلى الاكتشافات الطبية الرائدة وموسيقى البلوز والروك أند رول". وأضاف "نحن مدينة من المبتكرين، ومن المنطقي أن تشعر ممفيس بأنها موطن لمن يسعون لتغيير العالم".