النفط يرتفع 1% بعد تغلب تأثير التفاؤل إزاء خفض الفائدة على مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط واحدا في المائة اليوم الأربعاء عائدة من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن طغت الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر على مخاوف الطلب بعدما أظهرت بيانات زيادة في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أي 1.2 % إلى 78.41 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أي 1.1 % إلى 74.07 دولار للبرميل عند التسوية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات محللين بأن تنخفض 2.3 مليون برميل.

لكن الارتفاع جاء أقل من قراءة معهد البترول الأمريكي أمس التي كانت تشير إلى زيادة بأكثر من أربعة ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادتها بمليوني برميل، ما يؤجج المخاوف إزاء الطلب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير قفزت 3.2 مليون برميل مقارنة بتقديرات بزيادتها 2.5 مليون برميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من واحد في المائة في جلسة أمس ليسجلا أدنى مستوياتهما عند التسوية منذ أوائل فبراير.

وأتى انخفاض أسعار الخامين تحت ضغط من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهو التحالف المعروف باسم أوبك بلس، خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من الربع الأخير من العام على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وتلقت الأسعار شيئا من الدعم من بيانات أظهرت أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أقل من المتوقع في مايو مع تعديل بيانات أبريل بالخفض.

وجاء هذا علاوة على تقرير أمس أظهر هبوط عدد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، وهو ما قد يدعم الفيدرالي في معركته أمام التضخم ويعزز فرص خفض تكاليف الاقتراض.