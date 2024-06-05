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  • أسهم التكنولوجيا تصعد بمؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك إلى قمة غير مسبوقة

أسهم التكنولوجيا تصعد بمؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك إلى قمة غير مسبوقة

أسهم التكنولوجيا تصعد بمؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك إلى قمة غير مسبوقة
نيويورك : رويترز
  • الاربعاء 5 يونيو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 6 يونيو 2024 1:23 صباحا

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الأربعاء، مدعومين بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا مع عكوف الأسواق على تحليل بيانات اقتصادية يمكن أن تدعم بداية المتوقعة لدورة تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشارت بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفع 62.30 نقطة بما يعادل 1.18 % إلى 5353.64 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 329.34 نقطة أو 1.95 % إلى 17186.38 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز 95.39 نقطة أو 0.25 % إلى 38806.68 نقطة.

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