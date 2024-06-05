أسهم التكنولوجيا تصعد بمؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك إلى قمة غير مسبوقة

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الأربعاء، مدعومين بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا مع عكوف الأسواق على تحليل بيانات اقتصادية يمكن أن تدعم بداية المتوقعة لدورة تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفع 62.30 نقطة بما يعادل 1.18 % إلى 5353.64 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 329.34 نقطة أو 1.95 % إلى 17186.38 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز 95.39 نقطة أو 0.25 % إلى 38806.68 نقطة.