السعودية وهندوراس يقرران إنشاء مكتب جذب للاستثمارات في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية الهندوراس اليوم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية من خلال إنشاء مكتب جذب للاستثمارات في العاصمة الرياض، وذلك بدعم ورعاية وزارة الاستثمار السعودية والمجلس الوطني للاستثمار في الهندوراس. وفقا لما ذكره وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عبر حسابه على منصة X اليوم.

سيكون مكتب جذب الاستثمارات المعلن عنه مقرا إقليميا للترويج وجذب الاستثمارات في الشرق الأوسط.

كما سيوفر دعما شاملا وخدمات تجارية، ويسهل الروابط بين المستثمرين وفرص الاستثمار في كلا البلدين.