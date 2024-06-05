وزير الطاقة يتفقد توافر إمدادات المنتجات البترولية خلال موسم الحج

تفقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم خطط الإمداد الرئيسة والاحتياطية للمنتجات البترولية خلال موسم الحج، التي اشتملت على عديد من الإمكانات والمشاريع المنجزة، والمتضمنة رفع مستوى المخزونات، والمحافظة عليها طيلة فترة الحج، ورفع جاهزية أسطول نقل المنتجات البترولية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون جاهزة عند الحاجة، وتوفير عدد من المحطات المدمجة لخدمة عدة جهات حكومية في المشاعر. جاء ذلك خلال زيارته برفقة نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الحج والعمرة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاعر للاطلاع على الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بالإمدادات، والخطط التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية والمنتجات البترولية للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة لموسم حج هذا العام.

وفيما يتعلق بتوافر إمدادات المنتجات البترولية، شملت الزيارة الاطلاع على الجهود الاستباقية التي تمت من قبل وزارة الطاقة، والخطط المتعلقة بتعزيز الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في أنحاء المملكة عامة، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج والداخل على أكمل وجه.

كذلك شملت الزيارة مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الاطلاع على مشاريع تعزيز الخدمات الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وزيارة عدد من المواقع التي نفذت فيها الشركة السعودية للكهرباء عددا من المحطات والمشروعات الحديثة لتعزيز الخدمة الكهربائية وموثوقيتها لضيوف بيت الله الحرام، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي وأتمتة الشبكة الكهربائية، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، وتوفير محطات متنقلة مرتبطة مباشرة بالشبكة الكهربائية، وكذلك مشروعات شبكة الألياف الضوئية، التي تسهم في ضمان سرعة التجاوب مع المستفيدين، عن بعد من خلال مركز التحكم الرئيس.

كما زار الوفد مركز العمليات والتحكم للشبكة الكهربائية في مشعر منى، الذي يضم خمسة مراكز مختصة، يعمل على إدارتها وتشغيلها كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتمكن من المتابعة ومراقبة الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء المشاعر المقدسة.

ومن ضمن الجهود الرقابية القيام بالجولات باستمرار على الطرق الإقليمية المرتبطة من المنافذ الحدودية والمؤدية إلى المشاعر المقدسة، ورفع جاهزية الخدمات المقدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق.