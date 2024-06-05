وكالة الفضاء الفرنسية لـ «الاقتصادية»: نعمل مع السعودية في مشاريع تكنولوجية وبيئية

تعمل فرنسا والسعودية على بناء مشاريع في التكنولوجيا والعلوم والبيئة في قطاع الفضاء، بحسب ما ذكر لـ"الاقتصادية" دوناتو جيورجي، ممثل وكالة الفضاء الفرنسية (CNES) لمنطقة الخليج.

وقال جيورجي، على هامش يوم الفضاء الفرنسي المنعقد في الرياض: إن فرنسا تشارك اليوم في أول جولة "فضائية" في السعودية في ظل وجود 15 شركة فرنسية تعمل على هياكل أساسية للغاية في التكنولوجيا لإجراء تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدان، ما يسمح ببناء مشاريع حقيقية ونتائج ملموسة من حيث التكنولوجيا، والعلوم، والبيئة، أو ربما حتى الاستقلال الوطني.

وأضاف أن "الشركات المشاركة الآن هي شركات جديدة لم تعمل من قبل مع السعودية ، بينما لدينا بالفعل كثير من الشركات التقليدية التي تعمل في قطاع الفضاء والهدف هو العمل معا لنرى ما يمكننا القيام به فيما يتعلق ببناء قطاع فضائي مزدهر وغني وموجه نحو المستقبل في إطار رؤية السعودية 2030".

وحول جولة وكالة الفضاء الفرنسي في الرياض، أوضح جيورجي أن "الحدث يسمح لنا بالمناقشة مع السعودية حول منظور تعاوننا ومستقبل قطاع الفضاء".

وتابع جيورجي "السعودية تستثمر في مستقبلها، ولا سيما من خلال الفضاء، وهذا الاستثمار مثير للغاية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، وخلال الـ 5 أو الـ 6 سنوات الماضية، نلاحظ طموح واضح لبناء القطاع للإسهام في مستقبل السعودية في الاقتصاد والعلوم".