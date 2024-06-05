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  • أسهم "المطاحن الحديثة" أولى الشركات المدرجة حديثا تتداول دون سعر الطرح

أسهم "المطاحن الحديثة" أولى الشركات المدرجة حديثا تتداول دون سعر الطرح

أسهم "المطاحن الحديثة" أولى الشركات المدرجة حديثا تتداول دون سعر الطرح
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاربعاء 5 يونيو 2024 7:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 5 يونيو 2024 7:36 مساء

تراجع سهم "المطاحن الحديثة"  2.3% عن سعر الاكتتاب، ليصبح أول الشركات المدرجة لهذا العام التي تسجل أسهمها خسائر منذ إدراجها. 
وجاء اغلاق سهم الشركة عند 46.90 ريال مقابل سعر الطرح الذي كان 48 ريالا . ومنذ إدراج الشركة ارتفع في 15 جلسة مقابل تراجعه في 31 جلسة. 

وبمقارنة أداءه بالمؤشر العام يأتي تراجع السهم أقل حيث سجل مؤشر "تاسي" تراجعا بنحو 8.2%، وفيما سجل سهم "المطاحن الاولى" الشركة المنافسة تراجعا بـ20%. ويتداول سهم الشركة بمكرر ربحية 19 مرة أعلى من "المطاحن الاولى" بمكرر 17.4 مرة، وأعلى من مكرر السوق البالغ 16.7 مرة. 

ومن جهة أخرى، سجلت جميع الإدراجات الحديثة "أفالون فارما" و"مجموعة إم بي سي"  ارتفاعا منذ الإدراج.

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