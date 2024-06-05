"المركزي الأوروبي": طرح اليورو رقميا ليس حتميا

قالت إيفلين ويتلوكس، مديرة اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه من وارد، ولكن ليس حتميا، أن يتم طرح اليورو الرقمي في أوروبا، وهو جهد مدفوع جزئيا باعتماد المنطقة على خدمات الدفع من أماكن أخرى.

وأضافت ويتلوكس، خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية، أن البنك المركزي الأوروبي يبحث إمكانية إصدار يورو رقمي، والذي سيكون معادلا إلكترونيا للنقد، ما يسمح للناس باستخدام أموال البنك المركزي للمدفوعات، وهو ما سيكون منفعة عامة.

وأوضحة ويتلوكس: "أعتقد أن هناك بالتأكيد احتمالا كبيرا، لكن الأمر ليس حتميا في الوقت الحالي". مشيرا إلى إنه إذا تم اعتماد مشروع القانون، فإنه سيجعل اليورو الرقمي عملة قانونية، ما يعني أن التجار الذين يقدمون وسائل الدفع الرقمية سيحتاجون إلى قبوله.

وكان الدفع من أجل اليورو الرقمي مدفوعا جزئيا بالمخاوف بشأن اعتماد أوروبا على خدمات الدفع من خارج المنطقة، ما يقوض استقلالها الاقتصادي وأمن البيانات المشاركة في المدفوعات.

قالت ويتلوكس: "إننا نجد حقيقة أننا نعتمد بشكل كبير على لاعبين غير أوروبيين وهو أمر ليس في صالح سيادتنا الاقتصادية، لأنه ماذا سيحدث إذا لم يتمكن هؤلاء مقدمو الخدمة في وقت ما من تقديم خدماتهم لسبب واحد أو آخر".

وأضافت "علاوة على ذلك، هناك أيضا كثير من البيانات المتعلقة بالمدفوعات، لذلك نحن نرى أن هذا مصدر قلق بالغ".

بدءا من مارس، كانت 134 دولة تمثل 98 % من الاقتصاد العالمي تستكشف الإصدارات الرقمية من عملاتها. وقد قدمتها بعض البلدان بالفعل.

وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن العملات الرقمية ستسمح للحكومات بالتجسس على مدفوعات الأشخاص. وقال البنك المركزي الأوروبي إن الخصوصية ستكون سمة تصميمية مهمة.

وأوضحة ويتلوكس أن اليورو الرقمي لن يكون قابلا للبرمجة - وبعبارة أخرى، لن يتم تصميمه للاستخدام في ظروف معينة فقط، مثل القسائم - ولن يمنح الحكومات القدرة على تتبع إنفاق الأفراد.

وبعد "مرحلة التحقيق" التي استمرت عامين، أصبح البنك المركزي الأوروبي الآن في "مرحلة الإعداد" التي بدأت في نوفمبر 2023، حسبما يقول موقعه الإلكتروني.

وقالت ويتلوكس إن البنك المركزي الأوروبي من المقرر أن ينشر تقريرا مرحليا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويقول الموقع الإلكتروني إن البنك المركزي الأوروبي لم يقرر ما إذا كان اليورو الرقمي سيستخدم تقنية بلاك شين أم لا - التي تكمن وراء العملات المشفرة مثل البيتكوين.