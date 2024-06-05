تعيين السعودية دانية أركوبي مديرا عاما لمعهد توني بلير للتغيير العالمي في الرياض

عين معهد توني بلير للتغير العالمي دانية أركوبي مديرا عاما للسعودية ومديرا أول للفريق الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستتولى أركوبي، الكاتبة في صحيفة "الاقتصادية"، وهي خبيرة اقتصادية تتمتع بسجل حافل في القطاعين العام والخاص، قيادة مبادرات المعهد في السعودية. وسيتضمن دورها إقامة شراكات إستراتيجية، وقيادة المشاريع الرئيسة، وقيادة مهمة المعهد لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في السعودية. وبصفتها مديرا أولا للفريق الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقدم رؤى وتوجيهات مهمة بشأن القضايا التكنولوجية والاقتصادية العالمية.

قبل انضمامها إلى المعهد، شغلت منصب وكيلة الوزارة للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. كان لها دور فاعل في إنشاء مركز الاستشراف التقني وأدت دورا رئيسا في تطوير الاقتصاد الرقمي في السعودية. تشمل مسيرتها المهنية الحافلة أيضا شغلها منصب كبير الاقتصاديين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث أسهمت بشكل كبير في التقارير الاقتصادية الوطنية والتطورات الإستراتيجية.

عملت كخبيرة اقتصادية في فريق الإستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومحللة أبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومستشارة للمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، حيث كانت أول امرأة سعودية تنضم إلى الفريق الفني. كما أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة جنوب فلوريدا.

من جهتها، قالت هالة غندور، المدير العام لمعهد توني بلير في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية: " خبرتها الواسعة ستدفع أهداف المعهد في السعودية وخارجها، ما يسهم في مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما تكنولوجيا ".