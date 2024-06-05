"سيرفكورب" العالمية لحلول المكاتب تدشن مقرا جديدا في "كافد"

أعلنت "سيرفكورب"، المزود العالمي لحلول المكاتب المرنة والفخمة، افتتاح مقرها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي "كافد".

ويعد الافتتاح جزءا من إستراتيجية "سيرفكورب" لتقديم أحدث الحلول المكتبية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، حيث يتميز الموقع الجديد بمرافق كاملة التجهيز، تتضمن المكاتب الخاصة، ومساحات العمل المشتركة، وقاعات الاجتماعات، والمكاتب الافتراضية، حيث تراعي هذه الحلول في تصميمها بيئة الأعمال الديناميكية والاحتياجات المتخصصة للسوق المحلية، بما يضمن حصول الشركات على الموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

ويضم "كافد" في العاصمة الرياض، 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والمرافق العالمية المختصة والمساكن الفاخرة، والمركز المالي أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم البيئي (LEED).

من جهته، قال ديفيد جودتشاركس، الرئيس التنفيذي لشركة سيرفكورب في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا: "نسعى للمواءمة بين خططنا التوسعية مع الرؤية الإستراتيجية للسعودية ضمن أحد أهم المشاريع في المنطقة"، مضيفا "سيستفيد عملاؤنا في المركز من حلول وتقنيات سيرفكورب، بينما سيتمكن عملاؤنا الدوليون من الوصول إلى هذه المزايا أثناء توسعهم في السوق السعودية، ما يوفر لهم متطلبات مكاتبهم وأعمالهم في الشرق الأوسط".

بدوره قال جاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدلله المالي "نما عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة بلغت 3.1 % في الربع الرابع من 2023 ليصل إلى 1.3 مليون، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الرياض وحدها 571.2 ألف بنهاية العام"، مضيفا "مع هذا التوسع السريع في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام الكبير بمساحات العمل المشتركة، فإن انضمام سيرفكورب إلى مجتمع الأعمال في كافد، يعد إضافة إستراتيجية تتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح وجهة أعمال متكاملة الخدمات".