نشاط النقل الخفيف للبضائع في السعودية ينمو 38 % خلال الربع الأول

سجل نشاط النقل الخفيف للبضائع في السعودية نموا بنسبة 38% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل لعام 2023.

وأوضح لـ "الاقتصادية" صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن نمو نشاط النقل الخفيف للبضائع في السعودية صاحبته زيادة عدد الدراجات النارية التي تقدمت خدماتها للنشاط، مبينا أن نمو نشاط النقل الخفيف للبضائع في الربع الأول من العام الحالي بلغ 38% مقارنة بالربع الأول لعام 2023، متوقعا زيادة في النشاط في ظل التوسع في مجال التقنيات والإقبال على الطلب عبر التطبيقات.

وتتيح قطاعات أعمال واعدة في السعودية فرصا استثمارية وتوسعية لعدد من القطاعات لبناء شراكات تجارية، ما يوفر فرصا وظيفية، وتجلى ذلك في توسع نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، الذي نما فيه عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 61%، إذ بلغ عددها 4.7 ألف سجلا تجاريا، مقارنة بـ2.9 ألف للربع المماثل من العام الماضي، وكذلك الحال لنشاط تطوير التطبيقات الذي حقق نموا في عدد السجلات التجارية بنسبة 45% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عددها 11.423 سجل تجاري، مقارنة بـ7.852 سجلا تجاريا بنهاية الربع الأول لعام 2023. بحسب النشرة الربعية لوزارة التجارة، أطلعت عليها "الاقتصادية".

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل، أن التراخيص الرسمية لنشاط النقل الخفيف للبضائع بلغ عددها 300 ترخيص، وأن هناك 80 شركة في السعودية تتعامل مع تطبيقات التوصيل، بعد أن انضمت إلى البيئة التجريبية للنقل، التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي.

وشددت الهيئة العامة للنقل على الشركات التي تزاول نشاط النقل الخفيف للبضائع، التقييد بالأنظمة والالتزام بالتعليمات المنظمة لمزاولة النشاط، حيث تقوم الهيئة بمراقبة النشاط لضبط أي تجاوزات أو مخالفات بهدف ضمان الامتثال ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركات التي تشرف عليها الهيئة.