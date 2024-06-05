كونتي مدرب جديد لنابولي الإيطالي بـ 8 ملايين يورو

عين نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 الذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، المدرب أنتونيو كونتي ليشرف عليه بعقد حتى يونيو 2027، بحسب ما أعلن الأربعاء.

وقال النادي في بيان "يرحب نابولي بأنتونيو كونتي الذي يستلم تدريب الفريق الأول بعدما وقّع عقداً مع النادي حتّى 30 يونيو 2027".

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن كونتي وقع عقدا براتب سنوي يقدر بنحو ثمانية ملايين يورو.

وعلّق الرئيس أوريليو دي لورينتيس في البيان "أنا فخور للغاية، لأن المدرب الجديد لنابولي هو أنتوني كونتي. أنتوني مدرب عالي المستوى، قائد، ومعه أنا واثق بأن إعادة التأسيس الضرورية ستبدأ بعد انتهاء الفترة التي خُتمت بفوزنا بلقب الدوري في العام الماضي، عقب مواسم عدة في قمة كرة القدم الإيطالية".

وأضاف "اليوم يمثّل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي".

بدوره، قال كونتي "أنا سعيد ومتحمس للجلوس على مقاعد بدلاء نابولي. يمكنني أن أعد بشيء واحد: سأقوم بكل ما في وسعي لتطوير الفريق والنادي. التزامي، برفقة فريق عملي، سيكون أكيدا".

وكان كونتي (54 عاما) الذي درب يوفنتوس (2011-14)، منتخب إيطاليا (2014-16)، تشلسي الإنكليزي (2016-18) وإنتر (2019-21) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس 2023. وبات خامس مدرب لنابولي في الشهور الـ12 الأخيرة.

وترك لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب راهنا، النادي بعد الفوز بلقب الدوري، ثم تبعه ثلاثة مدربين آخرين، هم الفرنسي رودي جارسيا ووالتر ماتزاري ثمّ فرانتشيسكو كالتسونا.

وأنهى نابولي الموسم المنصرم بفارق 41 نقطة خلف إنتر حامل اللقب.