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  • 297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك

297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك

297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك
  • الاربعاء 5 يونيو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 5 يونيو 2024 1:37 مساء

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