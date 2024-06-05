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أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك
297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك
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الاربعاء 5 يونيو 2024 1:30 مساء
حدثت فى الاربعاء 5 يونيو 2024 1:37 مساء
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