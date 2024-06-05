297 مليار ريال استثمارات أجنبية في 20 شركة قيادية في "تاسي" بينها 8 بنوك

تستحوذ 20 شركة قيادية على 76 % من استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إذ يملكون أسهما قيمتها 297 مليار ريال، مقارنة بإجمالي ملكيتهم في السوق البالغ 316 مليار ريال بنهاية تداولات الأحد 2 يونيو الجاري، فيما بينهم 8 بنوك.

ووفقا لوحدة التحليل في صحيفة "الاقتصادية" المستند إلى بيانات "تداول"، من بين الشركات الـ20، تبلغ ملكية الأجانب في أعلى 10 شركات منها 208 مليارات ريال، تمثل 58 % من استثمارات الأجانب في السوق.

تشمل هذه الملكيات استثمارات الأجانب بجميع فئاتهم "اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، المحافظ المدارة"، باستثناء حصص المستثمر الأجنبي الإستراتيجي في الشركات.

وسمحت السعودية بالاستثمار الأجنبي المباشر منتصف 2015، إلا أن زخم استثماراتهم بدأ مع انضمام الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة في 2019.

وباستثناء الشركاء الأجانب الإستراتيجيين في الشركات، يتصدر مصرف الراجحي استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية بـ39.9 مليار ريال تمثل 13 % من إجمالي ملكيتهم في السوق و13.2 % من أسهم المصرف.

خلفه البنك الأهلي 30.8 مليار (10 % من استثمارات الأجانب الإجمالية و14.9 % من البنك)، فيما ملكيتهم في أرامكو السعودية 27.5 مليار تمثل 9 % من مجموع استثماراتهم و0.4 % من أسهم الشركة.

وبينما يستثمر الأجانب 16.8 مليار في "إس تي سي" و15.7 مليار في "سابك"، بما يعادل نحو 5 % لكل منهما من الاستثمارات الأجنبية، ثم "الإنماء" 12.2 مليار.

يملك الأجانب 11.4 مليار في البنك الأول، تضعه سابعا، فيما يأتي ثانيا في حال إضافة حصة المستثمر الإستراتيجي البالغة 24.4 مليار.

وتبلغ استثمارات الأجانب 11 مليار و10 مليارات و8.2 مليار في "أكوا باور" و"معادن" وبنك الرياض على التوالي.

فيما الـ10 شركات الأخرى تتراوح الاستثمارات فيها بين ثلاثة وثمانية مليارات ريال وهي على الترتيب: اتحاد إتصالات، علم، سليمان الحبيب، سابك للمغذيات، بوبا العربية، العربي، الفرنسي، البلاد، التعاونية، وكهرباء السعودية.

المستثمر الإستراتيجي

تبلغ ملكية المستثمر الأجنبي الإستراتيجي في السوق 67.4 مليار ريال، تمثل 18 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بجميع فئاتها والبالغة 383.4 مليار ريال.

أكبر الشركات الإستراتيجيين يتركزون في البنك الأول بـ24.4 مليار (30 % من البنك)،، والعربي الوطني 16.4 مليار (40 % من البنك)، وبوبا العربية 15.4 مليار (43.25 % من الشركة).

وحدة التحليل المالي