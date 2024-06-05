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  • أولى إصدارات "صندوق الاستثمارات" بالجنيه الإسترليني تجلب اكتتابا يتجاوز 6 أضعافه

أولى إصدارات "صندوق الاستثمارات" بالجنيه الإسترليني تجلب اكتتابا يتجاوز 6 أضعافه

أولى إصدارات "صندوق الاستثمارات" بالجنيه الإسترليني تجلب اكتتابا يتجاوز 6 أضعافه
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 5 يونيو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 5 يونيو 2024 10:48 صباحا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (3.1 مليار ريال) وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وشهد العرض اكتتابا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكون من الشرائح التالية :

300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال) لسندات مدتها 5 أعوام.

350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال) لسندات مدتها 15 عاما.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسة لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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