النفط يتراجع لسادس يوم على التوالي وسط زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 14 سنتا أي 0.2 % إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة (03:00) بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 18 سنتا أي 0.3 % إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات ابتداء من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام المعهد ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

كما ارتفعت مخزونات البنزين 4 ملايين برميل، ضعف المتوقع من المحللين. وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش.