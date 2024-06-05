أزمة العقارات الصينية تجبر "كارغيل" الأمريكية على وقف تجارة الصلب

أوقفت عملاقة تجارة السلع "كارغيل" أعمالها التجارية في مجال الصلب في بر الصين الرئيس، وذلك بعد سنوات من المعاناة بسبب تباطؤ النشاط وسط الركود العقاري الذي تشهده البلاد.

وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لأن المعلومات خاصة. حيث ذكروا أن هذه الخطوة لا تؤثر في أعمال الشركة خارج الصين، أو على القسم الخاص بخام الحديد لديها.

قالت بريدجيت كريستنسون المتحدثة باسم "كارغيل"، عبر البريد الإلكتروني: "اتخذت كارغيل قرارا بتحسين نموذجنا لتجارة الفولاذ المادية المحلية حتى نتمكن من تقديم أفضل قدراتنا لخدمة العملاء في الصين والعالم".

أنهت أزمة العقارات التي طال أمدها في الصين عقدين من النمو السريع في الطلب على الصلب في البلاد، وعانى تجار السلع نقص السيولة. قامت "كارغيل" بإلغاء 9 وظائف في وحدة تجارة الصلب التابعة لها في نوفمبر 2022.

وأضافت "كريستنسون": تظل الصين جزءا مهما من أعمال المعادن في كارغيل، ونحن ملتزمون بخدمة عملاء الصين بالاستفادة من خبرتنا العالمية في مجال التجارة وإدارة المخاطر".