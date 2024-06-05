شركة برازيلية تخطط لإطلاق صندوق استثمار مدعوم من السعودية

تجري شركة استثمار برازيلية مدعومة من الملياردير مارسيلو كلور، محادثات مع مستثمرين سعوديين لإطلاق صندوق بقيمة 600 مليون دولار، يستهدف قطاعي المناخ والطاقة في البرازيل.

وتخطط شركة "إي بي كابيتاو جيستوم جي هي كورسو" (EB Capital Gestao de Recursos Ltda) لإطلاق الصندوق في الربع الثالث من هذا العام، مع جمع نصف المبلغ المستهدف من السعودية.

قال إدواردو ميلزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إي بي كابيتاو"، في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين في الرياض: "ستكون هذه فرصة رائعة للمستثمرين السعوديين للتواصل مع السوق البرازيلية".

يشرف مدير الأصول الذي يقع مقره في ساو باولو على نحو مليار دولار، ويستهدف المستثمرين المؤسسيين الكبار والصناديق السيادية على مستوى العالم. وقد حصلت هذه الإستراتيجية على دفعة العام الماضي عندما استحوذ كلور، المدير التنفيذي السابق لشركة "سوفت بنك غروب" (SoftBank Group Corp)، على حصة أقلية في الشركة، وأصبح شريكا.



توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية

أبدت البرازيل والسعودية اهتماما مشتركا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. وتحاول السعودية تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وخفض انبعاثات الكربون، مع تأمين إمدادات الغذاء والسلع الأخرى.

في الوقت نفسه، يتطلع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى جذب رؤوس الأموال لمشاريع التحول في مجال الطاقة، وكذلك الزراعة.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته 925 مليار دولار، داعما رئيسا للمستثمرين المؤسسيين مثل "سوفت بنك" و"بلاك روك" و"بروكفيلد آسيت مانجمنت".

وفي حين قال صندوق الاستثمارات العامة إن استثماراته الدولية كنسبة من إجمالي الإنفاق قد تنخفض بما يصل إلى الثلث، فإن الرقم المطلق بالدولار المخصص للصفقات في الخارج قد يرتفع مع زيادة إجمالي الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، من 40 مليار دولار هذا العام.

وفي الأسبوع المقبل، سيستضيف "معهد مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهو مؤسسة غير ربحية يديرها الصندوق السيادي السعودي، قمة في ريو دي جانيرو، وهي الأولى له في أميركا اللاتينية.

وسيضم الحدث كلور ومستثمرين آخرين، إلى جانب قيادات سعودية من بينهم ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية".

لدى شركة "إي بي كابيتاو" التي تعد أيضا بيدرو بارينتي، الرئيس السابق لشركة "بيتروليو برازيلاي" (Petroleo Brasileiro SA)، شريكا، محفظة تضم 16 شركة، وفقا لموقعها على الإنترنت. ومن بين هذه الشركات شركة الألياف الضوئية، وشركة إعادة التدوير، ومنصات التعليم، و"Bioo" التي تحول النفايات الزراعية والصناعية إلى منتجات حيوية.