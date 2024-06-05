إدراج وبدء تداول أسهم "فقيه" في "تاسي" اليوم

ارتفع سهم شركة "فقيه" الناشطة في القطاع الصحي السعودي أكثر من 11 % ليتداول عند 64.20 ريال بعد مرور ساعة على بدء أول جلسة تداول له، فيما فيما كان سعر الطرح 57.5 ريال

وكانت السوق السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم الأربعاء، قد شهدت إدراج وتداول أسهم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، بعد أن طرحت 49.8 مليون سهم تمثل 21.47 % من رأس المال للاكتتاب الذي تم تغطيته 14.5 مرة وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد.

وسيجري تداول "فقيه" برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30 % ارتفاعا أو انخفاضا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10 % ارتفاعا أو انخفاضا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10 % ارتفاعا أو انخفاضا وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.