قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

نما نشاط الخدمات في الصين في مايو بأسرع وتيرة في 10 أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، ما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايكسين ستاندرد اند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايكسين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن مزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي مزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايكسين ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام، وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي، ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وحقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر في أي انتعاش اقتصادي ملموس.