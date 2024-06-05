عمومية "جمجوم فارما" تقر توزيع 105 ملايين ريال أرباح للنصف الثاني من 2023

وافقت الجمعية العامة لمصنع جمجوم للأدوية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15 % من رأس المال كأرباح للنصف الثاني من العام المالي 2023.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إن الجمعية أقرت توزيع 105 ملايين ريال أرباح نصفية بواقع 1.5 ريال للسهم، وستكون أحقية التوزيعات للمساهمي المسجلين لدى "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علما أنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح الخميس 13 يونيو الجاري، كما رفضت الجمعية صرف 2.32 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه مجلس الإدارة.