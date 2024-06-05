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  • عمومية "البحري" تقر توزيع 406 ملايين ريال أرباح عن 2023

عمومية "البحري" تقر توزيع 406 ملايين ريال أرباح عن 2023

عمومية "البحري" تقر توزيع 406 ملايين ريال أرباح عن 2023
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 5 يونيو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 5 يونيو 2024 10:36 صباحا

وافقت الجمعية العامة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5.5 % من رأس المال كأرباح للعام 2023.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول اليوم، إن الجمعية أقرت توزيع 406 ملايين ريال أرباح للعام الماضي بواقع 55 هللة للسهم، وستكون أحقية التوزيعات للمساهمي المسجلين لدى "إيداع" بنهاية تداول اليوم الأربعاء 5 يونيو، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

كما وافقت الجمعية على صرف نحو 8 ملايين ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2023، إضافة إلى إقرار توصية بتخصيص 2 % من صافي الدخل السنوي ميزانية مخصصة تصرف سنويا من بداية 2024 لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والإستراتيجية.

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