"لدن" : تأجير مبنى في الرياض للصندوق العقاري مقابل 108 ملايين ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار، توقيع عقد تأجير مبنى إداري عائد لها على طريق الدائري الشمالي في حي العقيق بمدينة الرياض لصندوق التنمية العقارية بقيمة 107.9 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الصندوق قام باستئجار المبنى الإداري العائد للشركة بمساحة نحو 11.5 ألف م2، يتكون من 4 أدوار وقبو للمواقف يحتوي على 300 موقف وذلك لمدة 5 أعوام.

وبينت عبر بيانها أن الأثر المالي للعقد سينعكس في النتائج المالية السنوية للشركة من 2024 وحتى 2028.