برنت يتراجع إلى 77.52 دولار للبرميل وسط مخاوف زيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط بنحو دولار اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إمكانية أن تقرر مجموعة أوبك+ زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام في سوق عالمية تشهد بالفعل مؤشرات على ضعف الطلب.

وواصل خام برنت تسجيل الخسائر بعدما تراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وهبطت العقود الآجلة للخام 84 سنتا أو 1.07 % لتصل عند التسوية إلى 77.52 دولار للبرميل. وأنهى خام برنت تعاملات أمس دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة %.

وكان أقل سعر سجله خام برنت اليوم هو 76.76 دولار، وهو ما يزيد بأقل من دولارين فقط عن أدنى مستوى لسعر الخام هذا العام والذي وصل إلى 74.79 دولار في أوائل يناير.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.31 % لتصل عند التسوية إلى 73.25 دولار للبرميل. وانخفض الخام 3.6 % أمس ليقترب عند التسوية من أدنى مستوى في أربعة أشهر.

واتفقت مجموعة أوبك بلس يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

وعلاوة على ذلك، ترتفع الإمدادات من منتجين من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة.