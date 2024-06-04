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  • "سرك" توقع مذكرة تفاهم مع "HEC" لتقديم خدمات إعادة تدوير السفن في السعودية

"سرك" توقع مذكرة تفاهم مع "HEC" لتقديم خدمات إعادة تدوير السفن في السعودية

"سرك" توقع مذكرة تفاهم مع "HEC" لتقديم خدمات إعادة تدوير السفن في السعودية
أثينا : واس
  • الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:35 مساء

وقعت مجموعة "سرك" الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم في أثينا اليوم مع شركة (HEC) اليونانية. وجاء التوقيع على هامش معرض "بوسيدونيا للشحن الدولي والخدمات البحرية 2024" المقام في مدينة أثينا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق شراكة لإنشاء مراكز معالجة بيئية لتقديم خدمات إعادة التدوير للسفن في السعودية، ما يعزز الالتزام بالاستدامة البيئية وإدارة و تدوير النفايات، واستكشاف وإنشاء مرافق لمعالجة النفايات الصناعية، مع تحديد وتقييم المواقع الإستراتيجية لمرافق معالجة النفايات الصناعية بشكل مشترك، مع مراعاة عوامل مثل القرب من المراكز الصناعية والبنية التحتية للنقل والتأثير البيئي.
إضافة إلى ذلك، تعزز مذكرة التفاهم إجراء دراسات وأبحاث مشتركة في قطاعي إدارة النفايات وإعادة التدوير لتحديد الحلول المبتكرة، وتحسين استخدام الموارد، وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير البيئية المعمول بها في السعودية.
وتعد شركة HEC لاعبا عالميا رائدا في مجال إدارة النفايات، ومتخصصة في جمع ومعالجة واستعادة النفايات الناتجة عن السفن والمواد الخطرة الأخرى، وقد تأسست HEC في عام 2000، ويقع مقرها الرئيس في بيرايوس باليونان، ولعبت دورا رياديا في تبني ممارسات مستدامة وتقنيات مبتكرة في صناعة إدارة النفايات.

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