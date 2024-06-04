مبابي يحطم الرقم القياسي لأعلى قيمة سوقية بـ 244 مليون يورو

حطم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الرقم القياسي لأعلى قيمة سوقية في ملاعب كرة القدم بعد أن وصلت قيمته السوقية إلى 244 مليون يورو ليصبح الأكثر قيمة في العالم اليوم الثلاثاء بعد توقيعه لمدة 5 أعوام لريال مدريد الإسباني أمس، وفقا لتحليل Football Benchmark الذي يقدم أفضل 10 لاعبين جدد من حيث القيمة في الوقت الحالي قبل الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب قد قال في أول تعليق له على منصة إكس: "إنه حلم أصبح حقيقة". وأضاف: "أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي حلمي، لا أحد يستطيع أن يفهم إلى أي درجة أنا متحمس في هذه اللحظة. أتطلع لرؤيتكم (مشجعو ريال مدريد) بفارغ الصبر وشكرا لدعمكم المدهش، إلى الأمام مدريد".

وأعلن مبابي رحيله عن سان جيرمان في 10 مايو الماضي بعد 7 سنوات قضاها مدافعا عن ألوانه قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو بعمر الـ18 فقط، ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفا في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

وتفوق مبابي على شريكه الجديد في ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام (187.8مليون يورو)، النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي (186.6مليون يورو)، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الريال (176.2مليون يورو)، الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي (150 مليون يورو)، الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال (142.7 مليون يورو)، الألماني جمال موسيالا لاعب البايرن (130.7مليون يورو)، الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن (123.5مليون يورو)، البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد (121.2مليون يورو)، والإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال (117.9 مليون يورو).