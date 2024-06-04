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  • موانئ السعودية توقع مذكرة تفاهم مع ميناء مرسيليا فوس لتعزيز التجارة

موانئ السعودية توقع مذكرة تفاهم مع ميناء مرسيليا فوس لتعزيز التجارة

موانئ السعودية توقع مذكرة تفاهم مع ميناء مرسيليا فوس لتعزيز التجارة
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 4 يونيو 2024 4:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 4 يونيو 2024 4:42 مساء

وقع عمر حريري رئيس موانئ وهيرفي مارتيل الرئيس التنفيذي لميناء مرسيليا فوس، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الابتكار وتمكين رأس المال ودعم مبادرة الموائي الخضراء وتنمية القدرات الرائدة في موانئ السعودية.

مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش منتدى رؤية الخليج في العاصمة الفرنسية باريس ستسهم في تأكيد مكانة موانئ السعودية استثماريا ولوجستيا، وإيجاد قيمة اقتصادية للسعودية وفرنسا، كما ستتيح التعاون في مجال زيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ وستعزز تنافسية موانئ السعودية عالميا.

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