مسؤولون يابانيون يحققون في فضيحة شهادات السلامة لسيارات تويوتا

شرع مسؤولو وزارة النقل اليابانية تحقيقا ميدانيا في المقر الرئيس لشركة تويوتا موتور اليوم عقب اكتشاف مخالفات في طلباتها للتصديق على نماذج معينة من السيارات.

تنبع التداعيات المتزايدة بشأن اختبارات الشهادات من فضيحة اختبارات السلامة في وحدة السيارات المدمجة التابعة لشركة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا، وقد وقعت في شرك شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى بعد أن أمرت الوزارة بإجراء فحوصات على مستوى الصناعة لممارسات إصدار الشهادات.

وقالت شركات تويوتا ومازدا وهوندا وسوزوكي وياماها موتور إنها قدمت بيانات معيبة أو تم التلاعب بها عند التقدم بطلب للحصول على شهادة المركبات.

وكانت شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أول من خضع للفحص الذي أشارت إليه الوزارة أمس الاثنين. وقال مسؤول بالوزارة إنه سيتم أيضا تفتيش شركات صناعة السيارات الأربع الأخرى.

وبينما أشار بعض المحللين إلى أن تويوتا ستتعرض لمزيد من الضغوط لتعزيز الحوكمة، قال آخرون إن التأثير في المبيعات من المرجح أن يكون محدودا نظرا لأنها علقت مبيعات ثلاثة نماذج فقط، كما أن عديد من منافسيها المحليين لم يلتزموا بمعايير الوزارة.

وقال جيمس هونج، رئيس أبحاث التنقل في ماكواري: "عندما يتعلق الأمر بالمبيعات الفعلية في السوق اليابانية، سيكون الضرر قابلا للتحكم أو صغيرا جدا، لأن المستهلكين ليس لديهم بدائل في اليابان".

وأضاف هونغ أن رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا من المرجح أن يتعرض لمزيد من الضغوط. وأوصت شركتا الاستشارة الوكيلة إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسز وجلاس لويس المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب تويودا في الاجتماع العام السنوي المقبل. ولكن في حين أن معدلات تأييده قد تنخفض أكثر، فمن غير المتوقع أن يفقد مقعده.

وعلقت كل من تويوتا ومازدا مبيعات بعض الطرازات، لكنهما قالتا إنه لا توجد مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح، وإن العملاء لا يحتاجون إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.

ومن أمثلة المخالفات التي قدمتها تويوتا قياس أضرار الاصطدام على جانب واحد من غطاء المحرك بينما كان مطلوبا منها القيام بذلك على كلا الجانبين وإجراء بعض الاختبارات في ظل شروط أكثر صرامة من تلك التي حددتها الوزارة، ولكنها لم تستوف المتطلبات الحكومية.

وتسببت فضائح اختبارات السلامة في السابق في توقف الإنتاج في شركات مجموعة تويوتا، وقد يؤدي الكشف الأخير إلى تعطيل الإنتاج لدى المقاولين من الباطن والشركات الأصغر في سلسلة توريد السيارات الضخمة في اليابان.

وقال توشيهيرو ناجاهاما، كبير الاقتصاديين التنفيذي في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة، إن ذلك قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر في الاقتصاد الياباني.

وأضاف "لا يمكن تجاهل التأثير"، مضيفا أنه قد يضر بالنمو الاقتصادي في اليابان هذا الربع إذا عانى المقاولون من الباطن من اضطرابات وأصبح المستهلكون أكثر ترددا في شراء السيارات.

وخسرت أسهم تويوتا وهوندا ومازدا ما يقرب من 3 % منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفضت أسهم ياماها بنسبة 1.3 % واستقرت أسهم سوزوكي.