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"ميرسك" تتوقع أرباحا إضافية مع ارتفاع تكلفة الشحن

"ميرسك" تتوقع أرباحا إضافية مع ارتفاع تكلفة الشحن
كوبنهاجن: الفرنسية
  • الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:18 مساء

توقعت مجموعة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للنقل أن تزيد أرباحها في 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة، نظرا لارتفاع تكاليف الشحن البحري في ظل هجمات البحر الأحمر.

ودفعت هذه الهجمات أغلب شركات الشحن إلى تجنب مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، والاستعاضة عنه بالدوران حول إفريقيا.

وأوضحت ميرسك في بيان أنه على خلفية "الاضطراب الذي تسببت فيه الأزمة الراهنة في البحر الأحمر"، إضافة إلى "استمرار الطلب المرتفع في سوق الحاويات"، ترصد المجموعة حاليا "ازدحامات إضافية في الموانئ" وزيادات إضافية في تكاليف الشحن.

وأضافت "يتراكم هذا التطور تدريجيا، ويتوقع أن يسهم في أداء مالي أقوى في النصف الثاني من 2024".

وأشارت إلى أنها باتت تتوقع تحقيق أرباح أساسية (قبل احتساب اقتطاعات كالفوائد والضرائب والإهلاك) تراوح بين 7 و9 مليارات دولار في 2024.

وكانت الشركة قدرت تحقيق أرباح سنوية تراوح بين 4 و6 مليارات دولار، في تقريرها المالي للربع الأول الذي أصدرته في مايو الماضي.

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