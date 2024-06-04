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  • "الحفر العربية" تعلق عقود منصتين مع "أرامكو" بسبب النقفات الرأسمالية

"الحفر العربية" تعلق عقود منصتين مع "أرامكو" بسبب النقفات الرأسمالية

"الحفر العربية" تعلق عقود منصتين مع "أرامكو" بسبب النقفات الرأسمالية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 4 يونيو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:25 صباحا

أعلنت شركة الحفر العربية المتخصصة في أعمال الحفر البري والبحري للنفط والغاز في السعودية، تعليق عقود عمل منصتي حفر بحريتين لمدة 12 شهرا مع شركة أرامكو السعوديه المتعلقة بتعليق 3 منصات حفر بحرية وعدم تمديد عقد منصة ثالثة ينتهي في يونيو الجاري، بسبب النقفات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد.

وبينت عبر بيان في "تداول"، أنها تقوم حاليا بمناقشات جادة مع أطراف مختلفة داخل وخارج السعودية لإيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، متوقعة أن الأثر المتوقع في الإيرادات يبلغ 190 مليون ريال.

يذكر أن "الحفر العربية" تتوقع زيادة إيراداتها على أساس سنوي وبقيمة تراوح بين 3.6 إلى 3.9 مليار ريال، بالرغم من أثر تعليق المنصات، مدعومة بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لـ 3 منصات حفر برية غير تقليدية بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها في حين من المتوقع أن تبدأ المنصات الـ 7 المتبقية أعمالها التشغيلية تدريجيا خلال الربع الثالث من 2024.

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