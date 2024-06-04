عمومية "ثمار" تقر خفض رأس المال 74 % لإطفاء الخسائر المتراكمة

وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة ثمار التنمية القابضة، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنحو 74 % لإعادة هيكلته وإطفاء الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن رأس المال سيخفض من 250 مليون ريال إلى 65 مليون ريال وذلك لإطفاء 185 مليون ريال من الخسائر المتراكمة، حيث سيتم التخفيض عبر إلغاء 18.5 مليون سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.74 لكل سهم.

وأوضحت أن قرار التخفيض سيكون نافذا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال، مبينة أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم.