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تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص السعودي في مايو

تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص السعودي في مايو
تصوير : يوسف الدبيسي "الاقتصادية"
دبي : رويترز
  • الثلاثاء 4 يونيو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:26 صباحا

تراجع نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية في مايو مع ارتفاع الطلبيات الجديدة، بأبطأ وتيرة في 25 شهرا، إلا أن الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في مايو من 57 في أبريل، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

وسجل مؤشر الإنتاج الفرعي تراجعا إلى 60.1 وهو أدنى مستوى له منذ يناير، ومن 61.9 في أبريل على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة، فيما سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له فيما يزيد قليلا عن عامين عند 59.5 منخفضا من 61 في أبريل، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.

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