عمومية "المملكة القابضة" تقر توزيع 1.03 مليار ريال أرباح للعام الجاري

وافقت الجمعية العامة لشركة المملكة القابضة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2.8 % من رأس المال أرباح للعام المالي الحالي 2024.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الجمعية أقرت خلال اجتماعها أمس الاثنين توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة للعام الجاري بنسبة 0.7 % لكل ربع بواقع 7 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال لكامل السنة، ما مجموعه 259.4 مليون ريال لكل ربع بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1.03 مليار ريال على أن تكون أحقية المساهمين على دفعات كالتالي :

الدفعة الأولى للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 10 يونيو الجاري، والدفعة الثانية للمسجلين بنهاية تداول 31 يوليو المقبل، والدفعة الثالثة للمسجلين بنهاية تداول 1 أكتوبر المقبل، والدفعة الرابعة للمسجلين بنهاية تداول 31 ديسمبر المقبل، على أن يتم الصرف بعد كل تاريخ دفعة بـ 10 أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

كما وافقت الجمعية على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بقيمة 1.65 مليار ريال (449.5 مليون دولار) بدون شروط تفضيلية.

وصوتت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 5 يونيو 2024 ولمدة 3 أعوام وهم : الوليد بن طلال، وعبد المجيد الحقباني، ولما السليمان، وطلال الميمان، وسرمد زوك، وعادل العبدالسلام، وهشام الحبيب، وريم أسعد، وتميم جبر، إضافة إلى صرف 200 ألف ريال لكل عضو في مجلس الإدارة عن 2023.