"أكوا باور" تبيع جزء من حصتها في "راوك" إلى "حصانة" بـ 844 مليون ريال

أعلنت شركة أكوا باور العاملة في تشغيل محطات الطاقة والمياه توقيع اتفاقية لإتمام صفقة بيع 30 % من حصتها في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راوك" إلى شركة حصانة الإستثمارية الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن جزء من إستراتيجية أكوا باور لتدوير رأس المال.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إن قيمة الصفقة بلغت 844 مليون ريال، مبينة أنها كانت تملك 99 % من "راوك" التي هي محطة مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والبخار وتقوم بتزويد المرافق الأساسية بشكل حصري لمجمع بترو رابغ للبتروكيماويات.

وأوضحت أنها تتوقع تحقيق مكاسب من هذه العملية وسيتم احتساب مكاسب البيع في تاريخ إغلاق المعاملة، إضافة إلى ذلك فإن مساهمة شركة راوك في صافي دخل المجموعة ستنخفض بشكل متناسب بعد اتمام عملية البيع.