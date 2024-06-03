وول ستريت تغلق منخفضة نتيجة ضعف بيانات التصنيع وعطل البورصة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في الغالب في جلسة متقلبة اليوم الاثنين بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية وخلل فني في بورصة نيويورك تسبب لفترة وجيزة في توقف التداول في عدة أسهم.

وأدى خلل فني في بورصة نيويورك إلى تقلبات هائلة في أسهم شركة بيركشاير هاثاواي وباريك جولد. وتوقف التداول في 60 سهما على الأقل مدرجا في بورصة نيويورك بسبب التقلبات، قبل أن تصلح البورصة المشكلة الفنية وتستأنف النشاط.

وتأثرت الأسواق أيضا بالبيانات التي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مما أثار المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 5.91 نقطة، أي 0.11 %، ليغلق عند 5283.39 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك 93.62 نقطة، أي 0.56 % إلى 16828.63 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز 110.89 نقطة، أو 0.29 %، إلى 38575.43 نقطة.