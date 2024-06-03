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توقيع مشروع اتفاقية بين السعودية والبرازيل للتعاون في مجال الدفاع

توقيع مشروع اتفاقية بين السعودية والبرازيل للتعاون في مجال الدفاع
المصدر: حساب الأمير خالد بن سلمان على x
الرياض: واس
  • الاثنين 3 يونيو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 11:44 مساء

وقّع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وجيرالدو الكمين نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والبرازيل للتعاون في مجال الدفاع. وذلك خلال لقاء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، نائب الرئيس البرازيلي.
كما جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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