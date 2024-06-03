أسعار النفط تتراجع 3 % إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع شعور المستثمرين بالقلق حيال حجم الطلب في المستقبل ووصفهم القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك+" بأنه علامة على أن التحالف مستعد لتصدير مزيد من النفط الخام.

واتفق تحالف "أوبك+" أمس على تمديد معظم التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى عام 2025 لكنه ترك مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية لـ8 أعضاء تدريجيا بدءا من أكتوبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.81 دولار أو 3.5% إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.85 دولار أو 3.7% إلى 74.14 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ أوائل فبراير.

ويرى محللون أن قرار التحالف سيؤدي إلى هبوط تدريجي لأسعار النفط في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج من المنتجين من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مثل الولايات المتحدة.

وتأثرت أسعار النفط مع ظهور إشارات على ضعف نمو الطلب في الأشهر القليلة الماضية، مع تركيز المستثمرين على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لمخزونات النفط والطلب على الوقود يوم الأربعاء، التي ستظهر كمية البنزين التي استهلكت مطلع الأسبوع.