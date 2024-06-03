مبابي القطعة الأخيرة لـ «سانتياجو برنابيو» وبرشلونة المنهك ماليا يعاني

استعاد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني من برشلونة، وبعد تعزيز رقمه القياسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ15 لقبا، فإن تعاقده مع النجم كيليان مبابي يفرك المزيد من الملح في جراح غريمه التقليدي.

تُعدّ إضافة لوس بلانكوس لمبابي إلى صفوف فريق مليئ بالنجوم سلفا بمنزلة بيان نوايا مذهل، ويمكن أن يؤدي إلى ترجيح ميزان القوى المحلية بشكل أكبر لمصلحة مدريد.

لا يستطيع النادي الكاتالوني الذي يتصارع مع تحديات مالية منهكة فرضها على نفسه، مواكبة سباق التسلّح مع النادي الملكي.

يصل مبابي مجانا في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن برشلونة لن يكون قادرا على تحمل الراتب الباهظ للاعب البالغ من العمر 25 عاما أو رسوم التعاقد معه.

على مدى العقد الماضي، أهدر برشلونة مئات الملايين من اليوروهات على التعاقدات الفاشلة، بما في ذلك البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسيين عثمان ديمبيليه وأنطوان غريزمان، إضافة إلى دفع فاتورة الأجور المرتفعة جدا. تتجلّى قوة ريال مدريد المالية من خلال واقع أنه يتباهى مسبقا بفينيسيوس جونيور الذي يحب اللعب في نفس المنطقة على الجانب الأيسر من الهجوم، لذا يمكن اعتبار التعاقد مع مبابي صفقة فاخرة.

سيتعيّن على المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعادة تشكيل خطّه الهجومي، مع احتمال خروج البرازيلي الآخر رودريجو من التشكيلة الأساسية لفسح المجال أمام مشاركة مبابي. ومع ذلك، يرى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريس أن مبابي هو القطعة الأخيرة التي سترصّع ملعبه المجدّد سانتياجو برنابيو.

على النقيض من ذلك، اكتفى برشلونة بصفقات على سبيل الإعارة (البرتغاليان جواو كانسيلو وجواو فيليكس) ونجوم انتهت عقودهم مع أنديتهم ووصلوا إلى نهاية مسيرتهم الكروية ويبحثون عن تحدٍ أخير (البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني إيلكاي غوندوغان).

فشل النادي الكاتالوني في إيجاد خليفة لقائده لاعب الوسط الدفاعي المخضرم سيرجيو بوسكيتس بشكل مناسب في الصيف الماضي وانهار خط دفاعه.

يمكن أن يساعد وصول مبابي وعديد من النجوم الشباب الآخرين الموجودين في صفوف الميرينجي سلفا، بينهم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، ريال مدريد، على السيطرة على الدوري الإسباني لسنوات قادمة.

ردًا على صفقة الملكي، قد يتطلع برشلونة إلى التعاقد مع الدولي نيكو وليامز مهاجم نادي أتلتيك بلباو لتعزيز الجهة اليسرى لخط هجومه، ولا سيما أن الشرط الجزائي في عقده البالغ 50 مليون يورو يجعله خيارا أكثر جدوى من الناحية المالية للكاتالونيين الذين يعانون ضائقة مالية مقارنة باللاعبين الآخرين ذوي جودة مماثلة.

ومع ذلك، فإن أي تعاقد مع صفقة كبيرة سيرغم برشلونة على بيع لاعبين في صفوفه أولا لتحقيق التوازن، ما قد يؤدي إلى التضحية ببعض النجوم. بعد أن التزم برشلونة بالتخلي عن جزء من عائدات البث التلفزيوني لربع القرن القادم مقابل استثمارات ضخمة قبل صيفين، سيحتاج النادي إلى الاعتماد بشكل كبير على أكاديمية لا ماسيا للشباب.

ظهر أخيرا عديد من اللاعبين الشباب الرائعين، بينهم لامين جمال وباو كوبارسي، ما يمنح ناديهم القدرة على الاستمرار في محاربة ملايين ريال مدريد بمواهب محلية.