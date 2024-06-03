مبابي يوقع لريال مدريد بـ 100 مليون يورو و«نصف راتبه» مع سان جيرمان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لمدة 5 أعوام، محققا حلم طفولته.

وقال نادي العاصمة الإسباني في بيان: إنه وقّع عقدا مع مبابي (25 عاما) "للأعوام الـ5 المقبلة"، مشيرا إلى أن النادي بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان (44 هدفا) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الـ6 الأخيرة".

وفي أول تعليق له قال اللاعب على منصة "إكس": "إنه حلم أصبح حقيقة". وأضاف: "أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي حلمي، لا أحد يستطيع أن يفهم إلى أي درجة أنا متحمس في هذه اللحظة. أتطلع لرؤيتكم (مشجعو ريال مدريد) بفارغ الصبر وشكرا لدعمكم المدهش، إلى الأمام مدريد".

وكان مبابي قد أعلن رحيله عن سان جيرمان في 10 مايو الماضي بعد 7 سنوات قضاها مدافعا عن ألوانه قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو بعمر الـ18 فقط، ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفا في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

ونجح مبابي الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو وفقا لترانسفير ماركت المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جيرمان، لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف.

ولم يُخفِ المهاجم حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين ولا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه. لطالما أعرب مبابي الذي اختير أفضل لاعب في فرنسا 5 مرات متتالية عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة، ولا شك بأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

وكان ريال مدريد يبحث عن مهاجم صريح ولا سيما بعد رحيل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما عن صفوفه، وسيشكل مبابي إلى جانب الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثيا مرعبا في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت أيضا بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محدّدة بالفعل سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينجهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان المقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته. كما وافق ريال مدريد، الذي عادة ما يكون حذرا جدا بشأن هذا الجانب، على استثناء هذا اللاعب الاستثنائي والابتعاد عن تقاليده، وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن توزيع 80 % مقابل 20 % لمصلحة المهاجم الفرنسي.