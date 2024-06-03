الهلال يستحوذ على أكثر من 10 % من جوائز المسابقات السعودية والنصر ثانيا

استحوذ نادي الهلال على نصيب الأسد من إجمالي جوائز المسابقات السعودية المالية لكرة القدم نظير تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وذلك بحصوله على نحو 55 مليون ريال، منها 40.8 مليون من دوري روشن وفق مصدر مطلع على آليه توزيع الجوائز في دوري المحترفين السعودي.

ونجح الهلال في تحقيق الألقاب المحلية الثلاثة، حيث اختتم موسمه بنيل الجائزة الكبرى والبالغة 10 ملايين ريال في كأس خادم الحرمين الشريفين، أربعة ملايين قيمة جائزة لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، إضافة لجائزة لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب (تحت 19 عاما) والبالغة 200 ألف ريال.

وظفر الهلال بالنسبة الأكبر من إيرادات الدوري بعد تجزئتها، حيث نال من حصص الأندية مبلغ 14.8 مليون من أصل 266.5 مليون والموزعة بالتساوي على أندية المسابقة ومبلغ لا يقل عن 26 مليون ريال من أصل 266.5 مليون والمنتظر توزيعها على الأندية حسب المراكز وفق لائحة رابطة الدوري السعودي للمحترفين الموزعة للأندية.

وحل النصر ثانيا في المركز الثاني في قائمة جوائز الموسم المالية بتحقيقه مبلغ لا يقل عن 47.2 مليون ريال، حيث نال من وصافة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على مبلغ خمسة ملايين ريال، مليون ريال نظير المشاركة في كأس الدرعية للسوبر السعودي، إضافة لمبلغ مليوني ريال جائزة بطل دوري السيدات الممتاز، و400 ألف ريال نظير تحقيق لقبي دوري درجة البراعم (تحت 15 عاما)، و(تحت 13 عاما).

كما ظفر النصر بمبلغ 14.8 مليون من حصص الأندية المشاركة في الدوري، ونحو 24 مليون حسب مركز الوصافة.

الجدير ذكره أن الاتحاد السعودي نظم وأشرف على 26 بطولة لجميع الفئات تجاوز مجموع جوائزها 55 مليون ريال، فيما لامست إيرادات رابطة دوري المحترفين السعودي الـ 650 مليون ريال.

ويستهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلق في يونيو الماضي الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل عشرة دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال.