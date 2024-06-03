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«أديل» السعودية تدرس شراء طائرات عريضة البدن من «إيرباص» أو «بوينج»

«أديل» السعودية تدرس شراء طائرات عريضة البدن من «إيرباص» أو «بوينج»
دبي: رويترز
  • الاثنين 3 يونيو 2024 8:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 9:00 مساء

تدرس شركة طيران أديل السعودية للسفر منخفض التكلفة طلبية محتملة لشراء ما بين 10 و20 طائرة عريضة البدن لزيادة قدرتها على نقل أعداد أكبر من المسافرين وربما تحسم قرارها بحلول نهاية العام.
وقال ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لطيران أديل، وهي شركة منخفضة التكلفة تابعة للخطوط الجوية السعودية، إن الشركة حاليا في مرحلة مبكرة من عقد مقارنات بين الطائرتين بوينج 787 وإيرباص أيه 330 نيو، وإنها لم تشرع بعد في طلب أي عروض من شركتي تصنيع الطائرات المتنافستين.
وقد تصل قيمة مثل هذه الصفقة إلى نحو خمسة مليارات دولار بالأسعار المعلنة غير أن شركات الطيران عادة ما تتمكن من الحصول على خصومات كبيرة.
وقدمت مجموعة السعودية، المالكة للخطوط الجوية السعودية وطيران أديل، الشهر الماضي طلبية لشراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن.
وفيما يتعلق بدراسة طلب شراء الطائرات عريضة البدن، قال جرينواي على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في دبي: "وضعنا خطة طويلة المدى يمكننا من خلالها أن يكون لدينا أسطول مؤلف من 10 أو 15 أو 20 طائرة، أود أن أقول 10 على الأقل خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس المقبلة".

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