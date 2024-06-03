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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة
رويترز
  • الاثنين 3 يونيو 2024 8:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 8:57 مساء

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الإثنين بفضل توقعات متزايدة من المستثمرين بأن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 % وقادت الأسهم الإسبانية والإيطالية المكاسب بزيادة 0.7 % و0.5 % على الترتيب.
وتتجه الأنظار الآن إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس إذ من المتوقع، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال معهد بلاك روك للاستثمار في مذكرة: "تراجع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي على مدى 18 شهرا يشجعان البنك المركزي الأوروبي على البدء في خفض أسعار الفائدة. لكننا نعتقد أن الخفض لن يكون كبيرا ولن يكون بوتيرة سريعة".
وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بعد أن أظهرت البيانات استمرار الأداء الضعيف لنشاط المصانع في التكتل وانكماشه في الولايات المتحدة في مايو. وساعد ذلك قطاعات حساسة لسعر الفائدة مثل العقارات والاتصالات والمرافق على تحقيق أكبر المكاسب. ونزلت أسهم الطاقة 0.7 % مقتفية أثر تراجع أسعار النفط.
ومن بين الأسهم الأخرى هوى سهم جي.إس.كيه البريطانية لتصنيع العقاقير 9.2 % بعد أن سمح قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية بقبول أكثر من 70 ألف دعوى قضائية متعلقة بعقار معالجة حرقة المعدة "زانتاك" الذي تم إيقاف إنتاجه. وأثر هذا السهم في مؤشر قطاع الرعاية الصحية الفرعي، ما أدى إلى انخفاضه 0.3 %.
كما هوى سهم شركة تكنولوجيا المعلومات المتعثرة أتوس 18 %.

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