مجموعة استثمار كندية تستحوذ على سانت إتيان مقابل 20 مليون يورو

استحوذت مجموعة الاستثمار الكندية KSV على عملاق كرة القدم الفرنسي السابق سانت إتيان يوم الإثنين بعد يوم واحد من عودة النادي إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وقال بيان للنادي: إن رجل الأعمال الباريسي برنارد كايازو (70 عاما) ورجل الأعمال المحلي رولاند رومير (78 عاما) باعا أسهمهما في سانت إتيان، ما يسمح لشركة كيلمر سبورت بأن تصبح "المساهم الوحيد".

وسيكون الجنوب إفريقي إيفان غازيديس الرئيس الجديد للنادي الأسطوري في وسط فرنسا، الذي يعد مهندس عملية الاستحواذ، وكان الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال الذي يلعب في الدوري الإنجليزي لمدة 10 سنوات ثم لعمالقة الدوري الإيطالي أيه سي ميلان لمدة 4 سنوات.

وتم طرح سانت إتيان للبيع لأول مرة عام 2018، دون نجاح، ومرة ​​أخرى عام 2021، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن من المقدر أن تكلف الصفقة نحو 20 مليون يورو (21.6 مليون دولار) للأسهم.

وتعد KSV جزءا من مجموعة كيلمر، وهي شركة مقرها تورونتو مختصة في الأسهم الخاصة والعقارات والرياضة والإعلام.

وتعادل سانت إتيان 2/2 بعد الوقت الإضافي في ميتز يوم الأحد ليفوز 4/3 في مجموع المباراتين ويعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد عامين من الهبوط.

وقال غازيديس: "أنا سعيد جدا لكل من يهتم بالنادي، سعيد جدا للموظفين الذين عملوا بجد من أجل هذا، سعيد جدا للمدينة وأنا سعيد جدا لبرنارد ورولاند".

وأضاف "الخطوة الأولى ستكون التأكد أننا أقوياء في الدوري الفرنسي".

ورفع سانت إتيان، بطل فرنسا 10 مرات، ووصيف كأس أوروبا 1976 أمام بايرن ميونخ، لقبه الأخير في الدوري الفرنسي عام 1981.