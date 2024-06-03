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الملك سلمان يتلقى رسائل تتصل بالعلاقات من الرئيس المصري وملك الأردن

الملك سلمان يتلقى رسائل تتصل بالعلاقات من الرئيس المصري وملك الأردن
الرياض: واس
  • الاثنين 3 يونيو 2024 7:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 7:50 مساء

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في الرياض، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق.
كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.
وجرى خلال استقبال السفيرين استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكل من مصر والأردن، كما جرى بحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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