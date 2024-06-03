الأمير محمد بن سلمان يهنئ الشيخ صباح المبارك بمناسبة تعيينه وليا للعهد في الكويت

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصال تهنئة بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.