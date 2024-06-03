"إياتا" يحذر المسافرين .. تكلفة تذاكر الطيران سترتفع

المرجح أن ترتفع تكلفة رحلتك القادمة، هذه هي كلمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الذي عقد اجتماعه السنوي اليوم في دبي، بينما تتعافى شركات الطيران من عمليات التوقف في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. أخبر قادة الصناعة الصحافيين بأن هناك عديدا من التكاليف التي من المحتمل أن تدفع أسعار التذاكر إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى.

ويأتي جزء من ذلك من التضخم العالمي، وهو مشكلة مستمرة منذ بدء الوباء. ولا تزال تكاليف وقود الطائرات، التي تشكل نحو ثلث جميع نفقات شركات الطيران، مرتفعة. وفي الوقت نفسه، فإن الدفع العالمي لصناعة الطيران لإزالة الكربون يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى القتال من أجل الحصول على كمية قليلة مما يسمى وقود الطيران المستدام، أو SAF، المتاح في السوق.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي مجموعة تجارية صناعية: "ستستمر شركات الطيران في بذل كل ما في وسعها لإبقاء التكاليف تحت السيطرة قدر الإمكان لمصلحة المستهلكين". "لكنني أعتقد أنه من غير الواقعي أن نتوقع أن تستمر شركات الطيران في استيعاب جميع التكاليف، إنه ليس شيئا نحب القيام به، لكنه شيء يتعين علينا القيام به".

ويقولون "إن ما يضغط أيضا على الصناعة هو الآثار الوبائية في إنتاج الطائرات أيضا"، حيث تحتفظ شركات الطيران الآن بالطائرات القديمة التي تحرق مزيدا من الوقود لتطير لفترة أطول. كما لا يوجد ما يكفي من الطائرات الجديدة لتوسيع المسارات وزيادة العرض لخفض الأسعار الإجمالية.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تشير فيه تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى أن إيرادات شركات الطيران على مستوى العالم ستصل إلى نحو تريليون دولار في 2024، وهو رقم قياسي. سيكون هناك 4.96 مليار مسافر على متن الطائرات هذا العام، مع وصول إجمالي نفقات شركات الطيران إلى 936 مليار دولار - وهو رقم قياسي آخر.

لكن من المتوقع أيضا أن تصل أرباح الصناعة إلى نحو 60 مليار دولار هذا العام. وعلى وجه الخصوص، شهدت "طيران الإمارات"، المحرك الرئيس لاقتصاد دبي، أرباحا قياسية بلغت 4.7 مليار دولار في 2023 من إيرادات قدرها 33 مليار دولار.

اعترف تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، بذلك بشكل غير مباشر اليوم بقوله "إنه لا يريد أن يقوم الناس بإخراج صناديق المناديل الورقية والعزف على آلات الكمان"، عندما حذر من أن هوامش ربح الصناعة لا تتجاوز الأرقام الفردية المنخفضة. ومع ذلك، أكد أنه مع نمو شركات الطيران بشكل أكبر وتوحيد شركات الطيران، تم نقل وفورات التكلفة بهدوء إلى المستهلكين القادرين الآن على حجز الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

وقال كلارك: "إنه لأمر مدهش للغاية أن تصل أسعار التذاكر إلى ما هي عليه اليوم. أعتقد أن عرض القيمة مقابل المال الذي استفاد منه المستهلكون لعقود عديدة هو أحد تلك الأجزاء المخفية من السرد".

كما سلطت إيفون مانزي ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة رواند إير، الضوء على الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران من قبل البلدان التي تعمل فيها. وأشارت على وجه التحديد إلى تلك التي تدفعها شركات الطيران التي تحلق من الدول الإفريقية بوصفها "سخيفة بالفعل".