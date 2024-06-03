إس.تي.سي السعودية تدرس عرضا محتملا لشراء يونايتد جروب

قالت 3 مصادر مطلعة إن مجموعة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في مرحلة مبكرة من النظر في عرض محتمل لشراء شركة الاتصالات والخدمات التلفزيونية المدفوعة الأوروبية يونايتد جروب.

وقال مصدران إن بي.سي بارتنرز البريطانية التي استحوذت على يونايتد جروب في 2019 من كيه.كيه.آر تعمل حاليا مع مستشارين بشأن عملية بيع من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة.

وقال المصدر الثالث إن إس.تي.سي السعودية في مرحلة مبكرة من العمل على هذه الصفقة التي قد تؤدي أو لا تؤدي إلى تقديم عرض رسمي.

وقال أحد المصادر إن الصفقة ربما تصل بقيمة يونايتد جروب إلى نحو 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) شاملة الديون.

لكن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، نبهت إلى أن الصفقة غير مؤكدة بعد وربما لن تتم.

وأحجم متحدثون باسم إس.تي.سي وبي.سي بارتنرز عن التعليق.

وإذا نجحت إس.تي.سي في التوصل إلى صفقة لشراء يونايتد جروب، فإن ذلك سيعزز توسعها في قطاع الاتصالات الأوروبي.

في العام الماضي قالت مجموعة الاتصالات الأكبر في السعودية إنها استحوذت على حصة 4.9 % في شركة تليفونيكا الإسبانية، مع إمكانية زيادتها إلى ما يقرب من 10 %.

كما استحوذت شركة توال التابعة لـ إس.تي.سي العام الماضي على أصول أبراج الاتصالات التابعة ليونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وقال اثنان من المصادر إن بي.سي بارتنرز تدرس طرقا مختلفة لتعظيم عملية البيع، ومنها تقسيمها إلى مناطق مختلفة.

وذكر أحد المصادر أن عملية البيع تلقى كذلك اهتماما من صناديق معنية بالبنية التحتية لديها رغبة في تقديم عطاءات في دول مثل اليونان وكرواتيا وسلوفينيا.